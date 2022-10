Christian Bale sul suo lavoro di attore: 'Quando finirà tutto questo?'

Giusto qualche giorno fa, GQ ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti riguardo alla sua carriera. Pare, infatti, che Christian Bale abbia provato più volte ad abbandonare il lavoro d'attore. (Evidentemente non deve averci provato seriamente, se è ancora qui, e noi lo ringraziamo, per questo). Il perché lo ha rivelato lui stesso.

Christian Bale è nel business da ormai quattro decenni, il primo spot addirittura a 8 anni! In una recente intervista per GQ, l'attore rivela che: "Annuisco e basta. Guarda, io e un paio di amici, facevamo queste scenette, sketch. Come fanno tutti i bambini. Un po' tutti i ragazzini giocano così."



Immaginate voi stessi di fare il medesimo lavoro da così tanto tempo. Spesso, però, ha dichiarato che la sua carriera cinematografica fosse dovuta ai rifiuti degli altri attori. Se vi dovesse capitare di leggere interviste in cui Christian Bale ringrazia Leonardo Di Caprio, capirete il suo disagio generale.

Ma non si tratta di questo, in realtà.

Il vero motivo per cui Bale fa l'attore è il seguente: "Poi, però, mi sono ritrovato nella posizione di dover supportare economicamente la mia famiglia proprio attraverso questo: ecco perché lo faccio". Bale prosegue, poi, spiegando che: "Sono sempre stato sull'orlo di dire 'Quando finirà tutto questo? Deve finire prima o poi".

Bale preferirebbe, infatti, dedicarsi ad altro: "Mi piace fare cose che non c'entrano niente con i film. Mi sento sempre felice di non travestirmi o fingere di essere qualcun altro per tanto tempo". "A volte mi dicevo, non sono mai andato al college. Non ho mai ricevuto un'educazione. Voglio fare questo."

Nonostante il suo rapporto con la recitazione sia di "amore e odio", Christian Bale è grato per Batman, ruolo che, insieme al famoso Patrick Bateman di American Psycho lo ha portato al successo.