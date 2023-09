Interstellar, le ricerche di Kip Thorne non ispirarono solo la pellicola di Nolan

Interstellar è riuscito in una missione che molti film ambientati nello spazio non sono mai riusciti a fare: basarsi sul reale. E' ormai abitudine di Nolan rendere i suoi film il più realistici possibile e nel caso della pellicola del 2014, il regista si è rifatto a delle ricerche realmente esistenti.

Questo, ovviamente, mette sul tavolo un tema molto complesso su cosa ci sia effettivamente di vero in Interstellar. Secondo molti fisici e studiosi, Nolan è stato in grado di raccontare i fenomeni fisici e astrologici in maniera più realistica possibile rispetto agli studi che sono stati portati avanti in materia. Sia le leggi riguardanti il tempo che la fisica che sono alla base di Interstellar in realtà provengono dagli studi del fisico Kip Thorne che ha collaborato con i maestri degli effetti speciali per confermare il "realismo" di ciò che veniva mostrato.

In realtà non era la prima volta che i lavori di Thorne venivano utilizzati per il cinema o, in generale, per opere che andassero al di fuori del mondo accademico e della ricerca. I suoi studi sui viaggi nello spazio furono alla base del romanzo Contact scritto da Carl Sagan. Del libro fu realizzato anche un film nel 1997 con protagonista Jodie Foster. Ad affiancarla c'era anche un giovane Matthew McConaughey che, anni dopo, sarebbe diventato il protagonista di Interstellar, secondo film basato sulle ricerche di Thorne.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Interstellar di Christopher Nolan.