Interstellar di Christopher Nolan, ma fatto da Spielberg: com'era il film originale?

Non tutti che sanno che inizialmente Steven Spielberg avrebbe dovuto dirigere Interstellar prima che il progetto finisse sulla scrivania di Christopher Nolan, che avrebbe realizzato il film che tutti oggi conoscono. Ma come sarebbe stata la versione originale pensata da Spielberg?

Inutile dirlo, estremamente diverso: l'autore di Indiana Jones e Incontri ravvicinati del terzo tipo Spielberg ha iniziato a sviluppare Interstellar nel 2006 e fu lui ad assumere il fratello di Chris Nolan, Jonathan, per scrivere una prima sceneggiatura nel 2007, ma dopo che la sua società DreamWorks si trasferì dalla Paramount alla Disney Spielberg si allontanò pian piano dal progetto (che, nel frattempo, tramite Jonathan arrivò a Chris).

Oggi però si conoscono diversi dettagli del trattamento originale di Spielberg, che presenta diverse differenze rispetto al film arrivato nelle sale: ad esempio nel film il regista de Lo squalo la Cina avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella corsa allo spazio: il drone che Cooper e i suoi figli trovano all'inizio del film doveva essere cinese (nel film di Nolan è indiano)e quando Cooper e Brand arrivano ​​sul pianeta ghiacciato avrebbero scoperto che gli astronauti cinesi erano arrivati lì ​​30 anni prima, ma erano tutti morti. I protagonisti avrebbero anche trovato un bunker sotterraneo costruito per ospitare i coloni, e nel tentativo di lasciare la struttura sarebbero stati risucchiati da un buco nero che li avrebbe spediti in una iper-dimensione in cui i cinesi avevano costruito una gigantesca stazione spaziale per oltre 4000 anni.

Infatti la prima versione di Interstellar prevedeva che Cooper e Brand visitassero un solo pianeta: il pianeta ghiacciato nella versione di Spielberg orbitava intorno a tanti piccoli buchi neri, e uno di questi avrebbe risucchiato i protagonisti (che, a differenza del film di Nolan, si sarebbero innamorati).

Tra le altre differenze citiamo il ritorno sulla Terra di Cooper: il film di Spielberg terminava nel 2230, quando ormai il pianeta è diventato una landa desolata e l'umanità sopravvive grazie a delle stazioni spaziali in orbita (costruite grazie alle scoperte scientifiche di Cooper); ad accogliere il protagonista però sarebbe stato un discendente (e non sua figlia invecchiata), che gli avrebbe consegnato l'orologio che lui aveva lasciato a Murph prima di partire.