L'interprete di Mileena nel reboot di Mortal Kombat mostra il suo allenamento per il film

Continuano i lavori sull'attesissimo reboot cinematografico di Mortal Kombat prodotto da James Wan e diretto dall'esordiente Simon McQuoid, e mentre la riprese e la costruzione dei set pieces procede apparentemente senza intoppi, grazie all'interprete della letale Mileena, Sisi Stringer, possiamo mostrarvi del nuovo materiale dal set.

Tutte le novità arrivano dal profilo Instagram ufficiale dell'attrice e mostrano diverse curiosità dal backstage sulla costruzione del suo personaggio, una delle sexy e mortali guerriere del parterre di protagonisti del film. In una foto, ad esempio, vediamo una delle ragazze degli effetti pratici prendere il calco della lingua della Stringer, probabilmente per creare la protesi della lingua Tarkatan, molto particolare insieme alle falangi laterali affilate.



Per chi non lo sapesse, Mileena è un clone di Kitana e tra i personaggi di spicco di Mortal Kombat. È stata creata dalla stregoneria di Shang Tsung, miscelando la fisiologia Edeniana e del sangue della razza Tarkatan, quest'ultimo fattore della presenza di denti affilatissimi che la ragazza tende a coprire con una benda davanti alla bocca. È un personaggio malvagio e spietato e desiderosa di uccidere la "sorella" Kitana.



In alcuni video che trovate sempre in calce è possibile anche ammirare Sisi Stringere nel mentre degli allenamenti per il ruolo.



Mortal Kombat è solo uno dei tanti progetti in via di produzione seguiti da Wan, che nella sua policy prevede proprio la ricerca e il lancio a livello internazionale di nuovi talenti del cinema d'intrattenimento, come appunto questo McQuoid. Il nuovo adattamento cinematografico, comunque, dovrebbe vedere come grande villain principale Shang Tsung (Chin Han), al soldo del quale troveremo anche il trio formato da Reptile, Sub-Zero (Joe Taslim) e - appunto - Mileena.



Protagonista ed eroe del film sarà un nuovo personaggio e contendente chiamato Cole Turner, interpretato nella trasposizione da Lewis Tan e braccato nella storia proprio da Sub-Zero e dagli altri sgherri di Shang Tsung, forse per motivi legati a un oggetto mistico noto come Black Medallion. Ad ogni modo tutte queste informazioni non sono attualmente né confermate né smentite dalla produzione.



Mortal Kombat vedrà nel cast anche Jessica McNamee (Sonya Blade), Hiroyuki Sanada (Hanzao Hasashi / Scorpion), Ludi Lin (Liu Kang), Tadanobu Asao (Raiden), Josh Lawson (Kano) e Mehcad Brooks (Jax Briggs), per un'uscita prevista nelle sale americane il 5 marzo 2021.