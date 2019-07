L'interprete di Cassandra Cain rivela una 'fantastica' scena improvvisata in Birds of Prey

Mentre le prime reazioni elogiano Birds of Prey (and The Fantaboulus Emancipation of One Harley Quinn), l'attesissimo cinecomic targato DC Universe e diretto da Cathy Yan si trova attualmente in fase di pre-produzione, anche se in una recente intervista l'interprete di Cassandra Cain, Ella Jay Basco, ha rivelato alcune novità.

Parlando infatti ai microfoni di A Book Of, alla Basco è stato chiesto quale fosse stata la sua esperienza più bella sul set di Birds of Prey, e l'attrice ha risposto riportando la storia di un particolare giorno di riprese con gran parte del cast dove molti degli attori stavano improvvisando parte della scena. Queste le sue parole:



"C'è stata questa scena in un cui Margot Robbie, Jurnie Smollett-Bell, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead e io abbiamo dovuto improvvisare gran parte della sequenza. Quel giorno abbiamo riso per tutto il tempo, abbiamo scherzato molto e ci siamo enormemente divertite. È stata proprio la regista Cathy Yan a dirci di fare un sacco di cose stupide, così da mantenere il buon umore a lungo. La location della scena era anche vicina a Shake Shack, quindi nel tempo libero siamo andate a mangiare hamburger, patatine fritte e altri cibi spazzatura tutte insieme. Quel giorno mi è sembrato meraviglioso e la cosa più lontana dal lavoro nella mia mente".



Birds of Prey vede nel cast anche Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera, per un'uscita prevista nelle sale il 7 febbraio 2020.