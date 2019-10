L'interprete di Badger rivela 'gli assurdi livelli di segretezza' sul set di El Camino

Intervistato recentemente da Fair Games, l'attore Matt Jones, che in Breaking Bad ha interpretato l'amico Badger di Jesse Pinkman, ha avuto modo di parlare del ritorno del suo personaggio in El Camino: A Breaking Bad Movie e del livello di segretezza sul set voluto dalla produzione, rivelando diverse curiosità.

A quanto pare, infatti, Vince Gilligan ha voluto mantenere il più stretto riserbo sulle riprese e la storia del film, tanto da arrivare a girare scene finte e a limitare l'accesso alla sceneggiatura, come poi succede spesso nelle produzioni a rischio anticipazioni. Dice Jones:



"Sono nel film, sì, ma credetemi quando vi dico che non ho la minima idea di cosa accada. Non lo so e basta, onestamente, perché ho solo letto le scene in cui dovevo recitare la mia parte. Non c'è stata neanche nessuna lettura di gruppo. Abbiamo persino alloggiato negli Hotel di Albuquerque con degli pseudonimi. Il mio era Jean-Luc Picard. Non sto scherzando. Dovevamo indossare degli abiti sopra i nostri costumi di scena. Assurdo".



El Camino: A Breaking Bad Movie seguirà infatti gli eventi del finale della serie, con Jesse Pinkman ancora in fuga e ricercato non solo dalle autorità ma anche dai suo ex-carcerieri. In cerca di un nuovo futuro e di una vita più serena e sostenibile, lontano dalla criminalità e dai pericoli passati, Jesse dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenersi in libertà.

Il film è atteso su Netflix il prossimo 11 ottobre 2019, quindi manca ormai davvero pochissimo. Nel cast potrebbe persino tornare Jonathan Banks, indimenticabile interprete di Mike, che recentemente ha ammesso di non poter parlare della questione. Inoltre, c'è grande attesa per il ritorno di Bryan Cranston nei panni del leggendario Walter White, anche se al momento non c'è ancora nulla di confermato.