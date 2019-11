L'interprete di Abra Stone in Doctor Sleep parla del suo rapporto con l'horror

Il Doctor Sleep di Mike Flanagan s non si è rivelato essere il successo sperato dalla Warner Bros. né tanto meno il successore meritevole dello Shining di Stanley Kubrick, pur essere un ottimo adattamento del romanzo di Stephen King, ma ci sono diversi elementi molto buoni, tra cui ad esempio Kyliegh Curran, l'interprete di Abra Stone.

La piccola e talentuosa co-protagonista del film al fianco del Danny Torrance di Ewan McGregor è stato recentemente intervista da Collider proprio in merito al progetto, chiacchierata che è velocemente divagata sul rapporto dell'attrice con l'horror - nella letteratura e nel cinema - e sull'amore per Stephen King, di cui la Curran sta attualmente leggendo un altro romanzo, chissà se per motivi lavorativi.



Parlando dell'horror, la giovane interprete rivela: "Adoro l'horror. Il mio primo film horror è stato Gremlins e avevo 9 o 10 anni. Ho pregato mia madre per vederlo e sono rimasta davvero colpita. I film horror che più mi hanno spaventato invece sono Us di Jordan Peele e IT. Sicuramente i miei preferiti in questi termini".



Sulla sua preparazione per Doctor Sleep dice invece: "Ci siamo molto attenuti allo scrpit, ma ho voluto comunque rivedere Shining per ben quattro volte. Ho anche letto il romanzo di Stephen King, che ho trovato un po'... pesante. Ma ho fatto del mio meglio per rispettare i tratti della Abra letteraria. Ora sto leggendo un altro romanzo di King, L'ombra dello scorpione, e devo dire che è incredibile. Non vedo l'ora di vedere la trasposizione televisiva. Ho anche iniziato L'istituto, uscito da poco".



Al che la giornalista suggerisce che lei dovrebbe assolutamente partecipare all'adattamento televisivo del romanzo e la Curran risponde: "Sì, sarebbe molto divertente".