Internet incorona Tom Holland "miglior Spider-Man" visto finora al cinema, dopo A:IW!

Chi ha visto Avengers: Infinity War sa già quale ruolo interpreti Spidey nella pellicola: il "bimbo ragno" di Tony si accorge che qualcosa non va mentre si reca in gita con la scuola: per la prima volta, vediamo il "senso del ragno" di Peter e da lì in poi per lui inizia una grandissima avventura che lo porterà fino nello spazio, in versione Iron Spider . Il suo coraggio è incredibile, e Tony Stark fa di tutto per evitare di metterlo in pericolo ma, come sempre, lui non cede, prende e fa di testa sua. Così si ritrova su Titano insieme al tycoon, al Dottor Strange e ai Guardiani della Galassia . Alla fine, Parker è uno di quelli che non ce la fa.

if you’ve seen infinity war and you still think tobey or andrew is the best spider-man, then you’re probably smoking crack bc nobody embodies peter parker more perfectly than tom holland — ∴ grace didn’t survive iw ∵ (@visionstark) April 28, 2018

oh btw Tom Holland is the best Peter Parker we’ve had. That one damn scene. Listen — Charlie (@angelaliz_) April 27, 2018

