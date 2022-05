Interceptor, primo trailer ufficiale per il film Netflix con Elsa Pataky!

Gli affari di Chris Hemsworth non si limitano solo ad Asgard e dintorni: la star del Marvel Cinematic Universe, a breve in sala con Thor: Love and Thunder, non disdegna infatti il piazzarsi dietro le quinte nel ruolo di produttore, come dimostra questo Interceptor di cui Netflix ci ha mostrato proprio in queste ore il primo trailer ufficiale.

Il nuovo film della grande N, come presumibilmente già saprete, vedrà come protagonista proprio Elsa Pataky, che nei mesi scorsi era stata vista allenarsi con il marito Chris Hemsworth in vista delle riprese di questo action fisicamente molto impegnativo, almeno stando a quanto vediamo da questo trailer appena rilasciato.

La trama di Interceptor segue le vicende di J.J. Collins, interpretata appunto da Elsa Pataky, un capitano che gestisce una base di intercettatori di missili nucleari nell'Oceano Pacifico. Proprio a Collins toccherà, ovviamente, prendere in mano la situazione quando la base di cui sopra verrà diverrà oggetto di molteplici attacchi, ergendosi di fatto ad ultima difesa tra l'equilibrio mondiale ed una possibile tragedia su vasta scala.

Alla regia del film troveremo Matthew Reilly, mentre del cast del film faranno parte anche Luke Bracey, Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels e Zoe Carides. Qui, intanto, trovate le prime immagini ufficiali di Interceptor.