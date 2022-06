Interceptor: ecco la preparazione atletica di Elsa Pataky per l'action movie di Netflix!

Interceptor è arrivato da poco su Netflix, e nel corso della Geeked Week, lo streamer ha deciso di pubblicare un video in cui vediamo la preparazione degli epici stunt della protagonista Elsa Pataky.

Nel video l'attrice parte con una domanda che le viene fatta presumibilmente a camera spenta: "Come ci si prepara per un ruolo intenso come questo?". A rispondere sono le immagini di allenamenti e prove, alternate ad alcuni momenti del film. Pataky ammette di aver sempre voluto recitare in un action movie, e da quanto visto sembra anche averne la stoffa. In molti sperano, infatti, che dopo questa pellicola l'attrice non abbandoni il genere.

Pataky ammette di aver preso Interceptor come una sfida: è proprio questo che le piace dei film d'azione. In effetti a livello fisico e adrenalinico la challenge di questo tipo di pellicole è importante, anche se sicuramente a livello introspettivo c'è un range meno interessante rispetto a quello che si può sperimentare in altri tipi di pellicole.

Interceptor ha un sapore profondamente anni '90, e ha visto alla regia Matthew Reilly, che oltre a dirigere Pataky ha lavorato anche con attori come Luke Bracey, Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels e Zoe Carides. Senza dimenticare il cameo di Chris Hemsworth.

