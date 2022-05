Interceptor: Chris Hemwosrth alla prima del nuovo film Netflix con la moglie Elsa Pataky

Nella serata di ieri si è svolta l'anteprima mondiale di Interceptor, film d'azione che vede protagonista Elsa Pataky. A supporto dell'attrice c'era anche il marito Chris Hemsworth, che tramite Instagram ha invitato tutti i suoi follower a non perdere questa grande avventura sulla piattaforma digitale quando uscirà il prossimo 3 giugno.

"Serata incredibile alla prima del nuovo film della mia bellissima e talentuosa moglie, Interceptor! Assicuratevi di vederlo e di vederla spaccare il 3 giugno su Netflix", ha scritto Hemswoerth su Instagram, allegando alcuni scatti di coppia sul red carpet dell'evento.

La trama di Interceptor segue le vicende di J.J. Collins, interpretata appunto da Elsa Pataky, un capitano che gestisce una base di intercettatori di missili nucleari nell'Oceano Pacifico. Proprio a Collins toccherà, ovviamente, prendere in mano la situazione quando la base di cui sopra verrà diverrà oggetto di molteplici attacchi, ergendosi di fatto ad ultima difesa tra l'equilibrio mondiale ed una possibile tragedia su vasta scala.

Pataky si è allenata col marito Chris Hemsworth per prepararsi meglio alla parte: "Come sapete, mi alleno e mi tengo sempre in forma perché mi piace avere un corpo tonico. Ma per questo ruolo ho dovuto portare le cose ad un livello completamente diverso. Chris è entusiasta perché ci alleniamo insieme più spesso. Mi sta dando ottimi consigli. Ora sto facendo più allenamento con i pesi, perché avevo bisogno di aumentare la mia forza fisica... dovevo essere anche molto agile, è stata molto dura" aveva confessato l'attrice.

A fronte di un addestramento molto duro, Pataky aveva anche espresso il desiderio di di tornare alla sua routine quando finiranno le riprese: "Mi sento benissimo, questo è un allenamento molto intenso e una volta che abbiamo finito con il film non è qualcosa che continuerò a fare. Ci vuole troppo tempo, tempo che preferisco passare con i bambini".

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Interceptor, su Netflix dal 3 giugno.