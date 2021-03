Interceptor, Chris Hemsworth sta allenando Elsa Pataky per il ruolo nel film

Chris Hemsworth ha deciso di aiutare la moglie, Elsa Pataky, nell'allenamento per il film in cui sarà protagonista insieme a Luke Bracey, Interceptor. L'attrice aveva necessità di essere in condizioni fisiche perfette per interpretare un tenente dell'esercito e la star di Thor ha condiviso con la partner e consigli e sessioni di training.

"Come sapete, mi alleno e mi tengo sempre in forma perché mi piace avere un corpo tonico. Ma per questo ruolo ho dovuto portare le cose ad un livello completamente diverso. Chris è entusiasta perché ci alleniamo insieme più spesso. Mi sta dando ottimi consigli. Ora sto facendo più allenamento con i pesi, perché avevo bisogno di aumentare la mia forza fisica... dovevo essere anche molto agile, è stata molto dura" ha confessato Elsa Pataky.



A fronte di un addestramento molto duro, Pataky è desiderosa di tornare alla sua routine quando finiranno le riprese.

"Mi sento benissimo, questo è un allenamento molto intenso e una volta che abbiamo finito con il film non è qualcosa che continuerò a fare. Ci vuole troppo tempo, tempo che preferisco passare con i bambini".

Nel 2020 Elsa Pataky e Chris Hemsworth hanno festeggiato il decimo anniversario di matrimonio. Hemsworth pare sia un fan anche dei capelli più scuri della moglie nel ruolo interpretato nel film:"Il regista voleva che il personaggio avesse dei capelli un po' più castani e sono stata felice di accontentarlo. Interpreto una donna molto forte, fisicamente e mentalmente, una vera combattente, un tenente dell'esercito degli Stati Uniti con un vero senso del dovere".

Chris Hemsworth ed Elsa Pataky hanno fatto esplodere i social dopo la foto pubblicata a San Valentino.