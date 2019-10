Primo intenso trailer ufficiale per l'atteso Richard Jewell di Clint Eastwood

È grazie alla Warner Bros. che possiamo mostrarvi finalmente il primo e intenso trailer ufficiale dell'attesissimo The Ballad of Richard Jewell, nuovo film da regista di Clint Eastwood che vede protagonista nei panni del personaggio titolare del progetto l'ottimo Walter Hauser, visto di recente in Tonya.

Il film è l'adattamento cinematografico di American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, biografia di una guardia di sicurezza che dopo aver sventato un attentato nel 1996 è stato accusato egli stesso a causa di un articolo pubblicato dall'Atlante Journal Constitution. Nonostante l'assoluzione avvenuta 3 mesi dopo, Jewell è caduta in disgrazie ed è morto all'età di 44 anni a causa di un attacco di cuore.

The Ballad of Richard Jewells, inizialmente in sviluppo alla 20th Century Fox, negli anni ha perso i suoi protagonisti principali - Leonardo DiCaprio e Jonah Hill - per poi essere in seguito acquistato dalla Warner Bros., che ora si occuperà della distribuzione del film. Protagonisti del film sono anche Olivia Wilde, Sam Rockwell e Jon Hamm.

Eastwood torna ancora una volta dietro la macchina da presa dopo il grande successo riscontrato l'anno scorso da Il corriere - The Mule. Per saperne di più di rimandiamo alla nostra recensione di The Mule.



