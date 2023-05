Intelligenza Artificiale, Tom Hanks sul futuro: 'Potrei recitare all'infinito'

Dopo che Elizabeth Banks parlò del rapporto tra sciopero e Intelligenza Artificiale, ad unirsi al coro è anche Tom Hanks: l'attore di Forrest Gump, Cast Away e Il miglio verde ha approfittato di un'intervista a Collider per esprimere il suo parere sul dibattuto argomento.

Così ha dichiarato l'attore al riguardo: "Oggi chiunque può ricreare se stesso a qualsiasi età, grazie all'intelligenza artificiale o la tecnologia del deepfake... Domani potrei finire investito da un autobus, certo, ma le mie esibizioni teoricamente possono continuare all'infinito. Al di là della consapevolezza che potrebbe essere stato ricreato da AI o deep fake, niente potrà dirti che quello sia io e soltanto io e tutto ciò si baserà su un certo livello di realismo... Sicuramente le persone riusciranno a capirlo, ma la domanda è: se ne preoccuperanno?".

Ovviamente soluzioni simili hanno non poche ripercussioni legali, ma, stando alle parole di Tom Hanks, Hollywood sta già cercando di chiarire attivamente questo punto: "L'abbiamo vista arrivare" ha continuato. "Di certo, ci sono molte discussioni su come le corporazioni, le agenzie e gli studi legali possano approfondire la legalità nell'utilizzo della mia voce, della mia faccia e tutti gli altri elementi legati alla mia proprietà intellettuale". Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: quale sarà l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mondo del lavoro?

Tom Hanks tornerà presto al cinema con Asteroid City, il film scritto e diretto da Wes Anderson. Nel cast troveremo anche Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Tilda Swinton e Bryan Cranston. Per assistere alla pellicola dovremo attendere il prossimo 14 settembre 2023.