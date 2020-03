Su Instagram un video del provino di Sean Astin per I Goonies

Sembra impossibile, ma sono già passati 35 anni dall'uscita de I Goonies, film che ha conquistato una generazione di giovanissimi spettatori diventando un cult senza tempo. Uno dei protagonisti del film, Sean Astin, ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram un video del suo provino per il ruolo di Mikey.

La clip, che potete vedere nel post in calce all'articolo, a suo dire non è stata mai pubblicata prima, e mostra un Astin quattordicenne interpretare una scena che in realtà non fa parte del film. Probabilmente è stata tagliata in sala di montaggio, o forse non era prevista fin dall'inizio, e serviva semplicemente per i provini.

In precedenza l'attore aveva parlato del suo provino, ricordando quanto fosse andato male - o almeno, così gli sembrava. Evidentemente non è stato così per Steven Spielberg, produttore de I Goonies, e per Richard Donner, regista del film.

Sean Astin ha approfittato della circostanza per lanciare anche un appello ai follower, chiedendo loro di donare un dollaro alla Croce Rossa americana e di donare sangue, e considerando che la clip ha ottenuto più di centomila visualizzazioni (molto superiore alla media dei post di Sean Astin) è probabile che sia servita a spingere la gente ad aiutare la sanità in queste settimane di emergenza.

Per chi non ha visto o non ricorda il film è disponibile la nostra recensione de I Goonies. Per anni si è parlato di un sequel de I Goonies e qualche mese fa anche Sean Astin ha dichiarato che gli piacerebbe un'avventura insieme a Willy l'Orbo.