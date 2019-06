Su Instagram Jim Carrey rimpiazza Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker

Nel corso degli anni abbiamo visto tanti attori alternarsi nel ruolo di Joker. La nemesi di Batman è stata interpretata da Cesar Romero e Jack Nicholson prima, passando per l'acclamatissima performance del compianto Heath Ledger e giungendo a quella piuttosto criticata di Jared Leto.

Grande attesa c'è, ovviamente, per il primo film standalone sul personaggio, a cui stavolta presterà il volto un Joaquin Phoenix che dalle immagine circolate finora sembrerebbe davvero convincente. A qualcuno, però, è salita la curiosità di vedere l'iconico trucco da pagliaccio sulla faccia di uno degli attori più istrionici della storia recente del cinema.

Parliamo di Jim Carrey che, nel caso qualcuno non ricordasse, con Gotham e dintorni aveva già avuto a che fare nel 1995 in Batman Forever di Joel Schumacher, nel quale interpretava L'Enigmista. Su Instagram, grazie ad una foto ritoccata circolata negli ultimi giorni, lo vediamo con capelli verdi, dito sulle labbra e sorriso parecchio inquietante in quella che sembrerebbe una probabile via di mezzo tra il Joker che vedremo nel prossimo film con Phoenix e quello di Jack Nicholson apprezzato nel Batman di Tim Burton del 1989.

Cosa ne pensate? Il buon Jim sarebbe un Joker convincente o, tutto sommato, siete più curiosi di vedere che riuscita farà la versione di Joaquin Phoenix? Una risposta definitiva potremmo non riceverla mai, ma nel frattempo possiamo aspettare di goderci il Joker del film di Todd Phillips e paragonarlo a quello accennato in questa foto. A proposito: la trama del film è già finita online, mentre alcune voci parlano già di un possibile Oscar per Phoenix.