Instagram nella bufera, censura il poster di Almodovar ma è solo un seno con latte materno

Instagram, il popolare social network di proprietà di Facebook, è stato costretto a ritrattare e a chiedere scusa dopo aver censurato e rimosso il poster ufficiale di Madres Paralelas, il nuovo film dell'autore spagnolo Pedro Almodovar.

Il poster, che come al solito potete vedere in calce all'articolo, mostra in modo prominente un capezzolo materno in fase di allattamento. Instagram aveva bannato l'immagine dichiarando che aveva infranto le sue "regole contro la nudità", tuttavia la decisione è stata successivamente annullata e i poster sono stati ripristinati. “Facciamo eccezioni per consentire la nudità in determinate circostanze, incluso quando c'è un chiaro contesto artistico. Abbiamo quindi ripristinato i post che condividono la locandina del film Almodóvar su Instagram e siamo davvero dispiaciuti per l'eventuale confusione causata", ha dichiarato la società in una nota all'Associated Press.

Il designer del poster Javier Jaén ha detto alla stampa che lui e Almodovar erano consapevoli che le immagini avrebbero potuto violare le regole dei social media, ma avevano deciso di rimanere fedeli alle loro idee. "Mi ha detto che aveva realizzato film con poster azzardati per tutta la sua vita, molto prima di Instagram, e che avrebbe continuato a farlo anche dopo Instagram", ha detto Jaén. Facebook e Instagram in precedenza si sono scontrati con il movimento artistico FreeTheNipple, che sostiene la libertà di ritrarre i capezzoli femminili senza sottoporli a censura, dato che i capezzoli maschili sono autorizzati ad essere mostrati sui social.

Madres Paralelas ha per protagonista Penelope Cruz e racconta la storia di due madri che partoriscono nello stesso giorno. La prima mondiale del film si terrà a Venezia l'1 settembre. Per altri approfondimenti ecco il nuovo trailer di Madres Paralelas.