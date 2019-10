Su instagram la foto del cosplayer identico a Jason Momoa in Aquaman

Jason Momoa, sei tu? A prima vista sembra impossibile distinguere il cosplayer dall'attore nella foto pubblicata su instagram da un fan, tanto è stato abile nel realizzare il costume iconico dell'eroe DC. A distanza di mesi dall'uscita il film continua ad attrarre gli occhi ed i cuori dei fan, che non mancano di rendergli omaggio.

Poco importa che il successo di Aquaman dipenda dall'interpretazione di Momoa o dal fascino del personaggio inchiostrato per la prima volta nel 1941: con il miliardo e 150mila dollari incassati nei box office di tutto il mondo si staglia al di sopra delle altre produzioni del DCU: è film record d'incassi. Chissà se, sapendolo prima, Peter Jackson non avrebbe accettato la regia di Aquaman.

Il supereroe fa la sua prima apparizione in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e successivamente in Justice League, ma è solo con James Wan che diviene protagonista del grande schermo. Incentrato sul percorso di Arthur Curry, prima pescatore che rinnega le sue origini, poi strenuo difensore del regno sottomarino ed infine Re di Atlantide, la storia avanza con fare sempre più incalzante, tanto da tenere gli spettatori incollati alla poltrona. Complici anche i magnifici effetti speciali, l'hype cresce durante tutto il film per esplodere in un'epica battaglia finale.

Il successo è stato tale da finanziare Aquaman 2 le cui riprese inizieranno nel 2121 a causa di Wan, si visto riconfermare il ruolo di regista insieme al cast originario formato da Jason Momoa (Arthur Curry/ Aquaman), Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) e Nicole Kidman (Atlanna).