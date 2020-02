Su Instagram il discorso d'addio alternativo di Iron Man in Avengers: Endgame

Quella offerta in Avengers: Endgame è sicuramente stata una delle migliori prove recitative di Robert Downey Jr., o comunque sicuramente la migliore nell'ambito del Marvel Cinematic Universe. Nessun fan scorderà mai, in particolar modo, il toccante discorso d'addio di Tony Stark.

Il momento ce lo ricordiamo tutti, ed è uno dei più strappalacrime dell'intero MCU: i familiari e gli amici più stretti di Tony sono riuniti a casa Stark per i funerali del nostro e, dopo avergli dato l'estremo saluto, ascoltano le parole registrate dall'amico proprio in vista dell'eventualità della sua dipartita.

Ciò che non sapevamo, o che comunque non avevamo potuto toccare con mano, è che alcune parti di quel discorso non sono rientrate nella final cut di Avengers: Endgame. In un video postato su Instagram alcune ore fa, però, possiamo finalmente goderci Robert Downey Jr. provare sul set del film alcune delle frasi che non abbiamo potuto ascoltare nella versione del discorso arrivata in sala.

"Nessuna paura, nessun rimpianto: la fine è parte del viaggio" asserisce un Robert Downey Jr. capace di far venire i brividi anche nei pochi secondi di durata del video in questione. Cosa ne pensate? Il discorso d'addio di Tony va bene così o sareste stati felici di poter ascoltare anche qualcosina in più?

Proprio Downey Jr. ha recentemente fatto gli auguri di compleanno al villain di Avengers: Endgame Josh Brolin, indimenticabile Thanos del Marvel Cinematic Universe; Marvel, intanto, ha rilasciato dei poster ultra-limited edition di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.