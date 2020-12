Insonnia d'amore: Meg Ryan e Tom Hanks per la prima volta insieme fanno faville

Questa sera su Rai Movie verrà trasmesso Insonnia d'amore, brillante commedia sentimentale con protagonista una delle coppie più iconiche del grande schermo, ovvero Tom Hanks e Meg Ryan, che in quegli anni erano due vere super star. I due tornano a lavorare insieme sempre per la regia di Nora Eprhon diversi anni dopo con C'è posta per te.

Il 1993 fu un anno decisamente cruciale nella carriera di Tom Hanks. Quell'anno infatti uscirono sia il drammatico Philadelphia, che l'anno dopo gli varrà il suo primo Oscar in carriera come protagonista, sia la commedia Insonnia d'amore che divenne una vera e propria hit al box-office internazionale. Uscita in piena estate, nel giugno 1993, la pellicola incassò la bellezza di 220 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 20 milioni.

L'alchimia venutasi a creare sul set tra Hanks e la Ryan conquistò il pubblico di tutto il mondo e la coppia sarebbe stata riunita cinque anni più tardi, nel 1998, sempre dalla Ephron, per C'è posta per te, capace di superare il successo della commedia precedente con i suoi oltre 250 milioni di dollari di incasso.

Tom Hanks e Meg Ryan da allora non hanno più condiviso lo schermo al cinema da protagonisti, ma sono tornati a collaborare recentemente, nel 2015, anche in veste di produttori. Hanks ha infatti co-finanziato il debutto alla regia della Ryan, Ithaca - L'attesa di un ritorno e vi è apparso anche in un piccolo ruolo. Tra gli attori del cast vi erano anche Jack Quaid, figlio della Ryan e di Dennis Quaid, e Sam Shepard.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Insonnia d'amore (disponibile anche nel catalogo Netflix).