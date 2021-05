Insonnia d'amore, 5 cose che forse non sapete sul film con Tom Hanks e Meg Ryan

Questa sera su La7 torna in onda Insonnia d'amore, commedia sentimentale del 1993 con protagonista una delle coppia più amate e iconiche del grande schermo, vale a dire Tom Hanks e Meg Ryan, qui nel loro film di maggior successo tra i tre in cui hanno recitato insieme.

La pellicola segue le vicende di Sam, che dopo essere rimasto vedovo decide di trasferirsi a Chicago e portare con sé il figlioletto Jonah. Vedendo lo stato d'animo turbato del padre, il bambino si rivolge ad una radio che trasforma la storia di Sam in un caso nazionale. Nel frattempo Sam inizia a ricevere una marea di lettere di aspiranti mogli, tra cui spicca quella di Annie, una romantica giornalista di Baltimora.

In occasione del suo ritorno nelle tv italiane, abbiamo raccolto per voi cinque curiosità da non perdere sul film:

La silhouette della coppia sulla scatola di cioccolatini nel negozio vicino alla casa di Annie è la silhouette di Tom Hanks e Meg Ryan.

Tom Hanks ha registrato il doppiaggio di Woody in Toy Story durante i giorni di pausa dalle riprese di questo film.

durante i giorni di pausa dalle riprese di questo film. Rita Wilson, interprete della sorella di Sam nel film, nella vita reale è la moglie di Tom Hanks.

Insonnia d'amore è attualmente al 10° posto nella classifica dei migliori film romantici di tutti i tempi stilata dall'American Film Institute.

stilata dall'American Film Institute. Il ruolo di Annie originariamente fu offerto a Julia Roberts, mentre per la parte del protagonista venne preso in considerazione anche Dennis Quaid, al tempo marito di Meg Ryan.

Qui potete trovare la nostra recensione di Insonnia d'amore.