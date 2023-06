Insomnia, perchè è un caso 'unico' all'interno della filmografia di Christopher Nolan?

Insomnia è, probabilmente, uno dei film meno ricordati di Christopher Nolan che della manipolazione del tempo e dello spazio ha fatto il suo marchio di fabbrica. La pellicola, che vede come protagonisti Al Pacino e Robin William conserva un particolare primato nella carriera del regista inglese.

A 21 anni di distanza dall'uscita della pellicola e con tantissimi successi venuti dopo, Insomnia rimane l'unico film di Christopher Nolan nel quale il cineasta non viene accreditato come autore della sceneggiatura del film. Nonostante si presenti come un film "anomalo" del regista ha chiarito fin da subito quanto le grandi doti viste in Memento, non siano state sprecate neanche nei film successivi. A differenza delle sue pellicole successive (e precedenti) Insomnia per molti è più "semplice" e "lineare" rispetto ai soliti lavori di Nolan.

Mentre ad anni di distanza molti cercano ancora di capire il significato di Memento, il più grande punto di forza di Insomnia continua ad essere l'incredibile cast perfettamente amalgamato nonostante l'approccio differente utilizzato dai due protagonisti. Mentre Al Pacino si è sempre contraddistinto per essere un attore da method acting, Robin Williams faceva dell'improvvisazione il suo pane quotidiano anche in un thriller come questo.

Per approfondire qualcosa di più riguardo il film vi consigliamo il nostro speciale dedicato ad Insomnia di Christopher Nolan.