Insomnia, Al Pacino si rifiutò di seguire la regia di Christopher Nolan

Insomnia è un film unico nella cinematografia di Christopher Nolan: il thriller, vietato ai minori, vede protagonista Al Pacino: proprio l'attore si rifiutò sul set di seguire i suggerimenti di Nolan.

A raccontare questo aneddoto è stato proprio il regista nel corso degli eventi promozionali di Oppenheimer, il nuovo film di Nolan che racconta la storia del padre della bomba atomica Robert Oppenheimer a cui da il volto Cillian Murphy, collaboratore di vecchia data di Nolan: "Ero andato da Pacino dopo una serie di riprese e gli avevo dato un appunto su quello che volevo - ha detto Nolan - e lui mi ha detto, 'L'ho già fatto. Non si vede a occhio nudo, ma l'ho fatto sui quotidiani (prime stampe delle riprese n.d.r.)'. L'ho cercato ed ero tipo 'Oh, mio ​​Dio', perché era proprio lì". Nolan non ha preso troppo sul serio il rifiuto di Al Pacino, in quanto regista è fermamente convinto che un grande attore possa avere il diritto di declinare le note della regia.

Insomnia racconta i tentativi di un poliziotto Will Dormer di costruirsi un alibi perfetto dopo aver ucciso un collega mentre si trovava in Alaska per indagare sull'omicidio di un'adolescente: nel cast anche Robin Williams nei panni dello scrittore Walter Finch, coinvolto nell'omicidio. Se volete sapere le nostre impressioni non perdetevi la nostra recensione di Insomnia.