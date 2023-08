Insomnia di Christopher Nolan esiste grazie a Steven Soderbergh: 'Costrinsi Warner Bros'

Ancora oggi Insomnia è ricordato come uno dei migliori film di Christopher Nolan, ma non tutti sanno che l'esistenza del film, o per lo meno della versione concepita dall'autore di Tenet e Oppenheimer, è merito del regista Steven Soderbergh.

L'autore di Traffic e Ocean's Eleven, molto amico di Nolan fin dagli esordi, ha infatti ricordato in una nuova intervista con Rolling Stone che all'epoca un dirigente della Warner Bros. si rifiutò di incontrare Nolan in merito ad un potenziale ingaggio dell'allora giovane regista per il thriller dello studio Insomnia. Il dirigente, infatti, aveva visto Memento e non gli era piaciuto affatto, ma Soderbergh fortunatamente intervenne.

"Quello che è successo è stato che ho ricevuto una telefonata dall'agente di Chris, Dan Aloni, che conoscevo perché aveva proiettato Memento per me qualche tempo prima: quel film non riusciva a trovare un distributore dopo aver girato per il circuito dei festival per un anno intero, lui mi chiamò e mi disse: 'Senti, potresti guardare questo film? Lo ha fatto un mio cliente, e noi pensiamo che sia davvero bello, ma nessuno ce lo compra e non capiamo perché.' Accetto di vedere quel benedetto film, e lo trovo un fottuto capolavoro istantaneo.” Soderbergh ha continuato: "E insomma qualche tempo dopo, Memento era già uscito, Dan mi chiama e dice: 'Guarda, c'è questa sceneggiatura alla Warner', riferendosi a Insomnia. 'Chris è davvero interessato, ma la Warner non parteciperà all'incontro'. E io dico, 'Cosa?! Aspetta un attimo'. Ho chiamato quel dirigente e gli ho detto: 'Partecipa a quella riunione. Devi partecipare alla riunione'. Questo è tutto ciò che ho fatto. Conoscevo Chris abbastanza bene da sapere che se quella riunione avesse avuto luogo, lui avrebbe ottenuto quel lavoro."

