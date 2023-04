Insidious: The Red Door, primo trailer ufficiale per l'horror di e con Patrick Wilson!

Finalmente il nuovo capitolo della saga di Insidious, intitolato ufficialmente Insidious: The Red Door, si è mostrato ai fan con un primo trailer ufficiale, appena pubblicato sui canali social di Sony Pictures Entertainment.

In Insidious: The Red Door, che segna anche il debutto alla regia del protagonista della saga Patrick Wilson, qui nell'inedito doppio ruolo dietro e davanti la cinepresa, il cast originale del franchise horror creato da James Wan ritorna per il capitolo finale della terrificante saga della famiglia Lambert.

Per sconfiggere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e suo figlio Dalton (Ty Simpkins), che oggi è in età universitaria, devono addentrarsi più che mai nell'Altrove, affrontando il passato oscuro della loro famiglia e una serie di nuovi e più orribili terrori che si nascondono dietro l'iconica e inquietante Porta Rossa. Il cast originale di Insidious è tornato con Patrick Wilson alla guida: insieme a lui anche il già citato Ty Simpkins, la co-protagonista Rose Byrne e Andrew Astor, oltre a Sinclair Daniel e Hiam Abbass.

Prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell, il film nasce da una sceneggiatura scritta da Scott Teems, a sua volta basata su una storia originale di Leigh Whannell. La data d'uscita è fissata per il 7 luglio prossimo.

