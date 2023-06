Insidious, svelato il primo spin-off della saga horror (ci sarà anche Kumail Nanjiani)

Un nuovo capitolo dell'iconico franchise horror di Insidious sta per arrivare: ci riferiamo a Thread, scritto e diretto da Jeremy Slater (ideatore di Moon Knight). Le attrici principali, invece, saranno Mandy Moore e Kumail Nanjiani, ricordato per Eternals e Silicon Valley.

In particolare, i due personaggi saranno una coppia sposata che "si avvale dell'aiuto di un incantesimo per viaggiare indietro nel tempo, così da impedire la morte della loro giovane figlia. Le conseguenze, ovviamente, si dimostrano molto gravi". Quali altri sorprese ci riserverà la saga?

La notizia anticipa l'uscita di Insidious: The Red Door (Insidious - La porta rossa), in arrivo al cinema il prossimo 5 luglio 2023. Diretto da Patrick Wilson, il film racconterà la storia di Josh Lambert (Wilson stesso), il quale, a dieci anni di distanza dall'ultimo viaggio nell'Altrove, accompagna il figlio diciottenne all'università. Peccato che il ragazzo inizi a sperimentare ben presto incubi e visioni, con tutta la sofferta, necessaria consapevolezza del padre di dover tornare nell'Altrove... Nel cast ricordiamo anche Rose Byrne (Renai Lambert), Andrew Astor (Foster Lambert) e Lin Shaye (Elise Rainer). Per approfondire la storia, non perdetevi il trailer di Insidious: The Red Door.

Il primo capitolo della saga, invece, risale al 2010. In totale il film incassò 97 milioni di dollari (di cui 2 mila euro in Italia) nonostante la classificazione PG-13 nelle sale statunitensi. Inoltre, avviò un prolifico franchise: Insidious, Oltre i confini del male, L'inizio e L'ultima chiave, perfetto per far spiccare economicamente e culturalmente la Blumhouse Productions. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Insidious.