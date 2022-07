Insidious 5: svelata la data d'uscita del nuovo capitolo horror diretto da Patrick Wilson

Sono passati diversi anni da quando l'ultimo capitolo è arrivato nelle sale cinematografiche, ma adesso sembra proprio che Insidious 5 sia in dirittura d'arrivo. Come noto, il franchise horror creato e prodotto da James Wan vedrà Patrick Wilson alla regia del quinto film, per l'attore si tratterà infatti dell'esordio dietro la macchina da presa.

Insidious 5 arriverà nelle sale cinematografiche americane il 7 luglio 2023, in tempo quindi per le celebrazione del giorno dell'indipendenza americano.

Si tratta di un'ottima notizia, dal momento che non abbiamo avuto alcun aggiornamento sullo sviluppo del film da quando, a febbraio, la star del franchise Patrick Wilson ha dichiarato che la produzione del progetto sarebbe iniziata nella primavera del 2022. Wilson, che nella serie interpreta Josh Lambert, non solo torna nel franchise per la prima volta dopo il suo cameo in Insidious: Chapter 3, ma l'icona dell'horror farà anche il suo debutto alla regia con questo attesissimo sequel. Anche Ty Simpkins tornerà nel ruolo di Dalton, il figlio di Josh. Non si sa ancora molto sulla trama di Insidious 5, ma sappiamo che il film si svolge 10 anni dopo l'originale, con Dalton ormai al college.

Con la data d'uscita a luglio 2023, Insidious 5 si colloca in un mese estremamente ricco di uscite. Appena una settimana prima, il 30 giugno, uscirà finalmente un altro attesissimo quinto film di un franchise popolare, Indiana Jones 5, ancora senza titolo. Poi, appena una settimana dopo l'uscita di Insidious, Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One arriverà nelle sale. Altre uscite di alto profilo nel medesimo mese sono Barbie, Oppenheimer di Christopher Nolan e The Marvels. Ciò significa che la Blumhouse ha molta fiducia in questo sequel horror, che potrebbe rappresentare un'ottima controprogrammazione per chi non è interessato ai grandi blockbuster.

Lo conferma ad esempio il successo di The Black Phone, ha ottenuto risultati straordinari nel corso dell'estate, nonostante film come Top Gun e Jurassic World - Il dominio stiano dominando il box office. Il franchise di Insidious ha già dato prova di sé in diversi mercati e, con la sceneggiatura scritta dal co-creatore del franchise Scott Teems a partire da una storia ideata da lui e Whannell, questo nuovo film è in ottime mani.