Insidious e Sinister in un crossover, parla Jason Blum: 'Bisogna trovare la storia giusta'

Abbiamo già visto diversi crossover legati al mondo dell’horror con personaggi iconici che si sono trovati a scontrarsi tra di loro per la gioia o la disperazione dei fan. Jason Blum ha recentemente parlato di un crossover tra Insidious e Sinister esprimendo la possibilità che si faccia, nonostante tutti i suoi dubbi.

Abbiamo già parlato dell’acquisto dei diritti da parte della Blumhouse del romanzo The Quiet Tenant, ma, quelli di franchise già posseduti dalla casa lascerebbero ampio margine di movimento per creare crossover forse dal dubbio livello cinematografico ma capaci di portarsi dietro un hype importante.

Il CEO della Blumhouse ha espresso i suoi dubbi e i suoi desideri a proposito della possibilità di vedere in un unico film incontrarsi i due universi di Insidious e Sinister: “Penso che sarebbe divertente, ma dobbiamo trovare la storia giusta. L’abbiamo sviluppata per un po’, ma non siamo mai riusciti a pensare a un grande film. E non volevo fare un film solo per unire i due franchise. Volevo fare un film che fosse davvero bello. Non abbiamo mai avuto una grande idea, ma sarei pronto a farlo”.

La porta resta dunque aperta all’eventualità che, se si trovasse un team di sceneggiatori in grado di mettere insieme le cose nella maniera migliore, un giorno potremo vedere un mash-up tra le due saghe.

Nel frattempo, i fan potranno tenersi occupati con Insidious: La Porta Rossa, di cui vi lasciamo il trailer e che vi ricordiamo sbarcherà nelle sale il 5 luglio 2023.