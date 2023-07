Insidious - La porta rossa, Ty Simpkins: 'La sfida più grande è la crescita di Dalton'

Insidious è il franchise horror che ha creato un mondo di demoni rossi e universi evanescenti dove, tra le altre cose, è possibile assistere alla crescita di un personaggio: Dalton Lambert che condivide il triste destino del padre, perseguitato dai demoni, adesso è un diciottenne in Insidious - La porta rossa.

Dalton, interpretato da Ty Simpkins, al debutto di Insidious è un bambino che viaggia nell'Altrove, un regno del Purgatorio dove abitano le anime dei morti. Simpkins compare anche nel secondo film, e dopo l'assenza di tre film prequel, la narrazione si concentra di nuovo sui Lambert. Adesso Dalton è cresciuto e darà affrontare i demoni una volta per tutte come si evince dal trailer di Insidious - La porta rossa.

Per Simpkins, adesso adulto, la vera sfida è stata rappresentare la crescita del personaggio di Dalton le cui ferite inferte nei primi capitoli del franchise horror non si sono mai rimarginate davvero: "La sfida più grande? Scoprire quale sarà la personalità di Dalton adulto - ha detto l'attore a ComicBook - Lo vedi da bambino e le persone da bambini sono così diverse da come sono da adulti. Da bambino sei lì solo per essere spaventato, o per essere inquietante. Ora, devo scoprire chi è 'Dalton' cosa lo rende simpatico e cosa lo rende molto oscuro, lunatico e cupo".

Insidious - La porta rossa sarà una grande sfida anche per Patrick Wilson, veterano delle saghe dell'orrore, sia nel ritorno nei panni di Josh Lambert sia nel debutto alla regia: "Penso che sia un bel rito di passaggio", ha detto Wilson che nel ruolo di Josh intraprenderà un nuovo viaggio con Dalton per salvare tutta la famiglia attraverso la porta rossa.

La saga horror terminerà con il quinto capitolo ma Jason Blum non sembra escludere un cross-over con Sinister per la gioia dei fan!