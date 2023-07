Insidious - La Porta Rossa: Patrick Wilson parla del suo esordio da regista

Insidious - La Porta Rossa è finalmente arrivato nelle sale, donando agli appassionati della saga una nuova dose di horror paranormale al seguito della famiglia Lambert. L’interprete e regista, Patrick Wilson ha raccontato in un’intervista perché ha scelto proprio questo franchise per fare il suo debutto dietro la macchina da presa.

Insidious - La Porta Rossa ha racimolato cinque milioni di dollari durante le anteprime e ha segnato un debutto nelle sale migliore delle aspettative con l’attore protagonista della saga, Patrick Wilson, che in questo caso è stato anche regista per la prima volta nella sua ormai duratura carriera.

Wilson ha parlato con Collider per spiegare perché ha deciso di fare il grande salto e come mai proprio con il nuovo capitolo di Insidious: “Penso che, ognuno di noi valuti le opportunità che si presentano e gli obiettivi cambiano mano a mano che la carriera cambia. Pe la maggior parte della mia carriera, e vale per qualsiasi attore, sono stato simile a un mercenario È la natura della cosa. Penso che questo film sia stata un’ottima scelta e un’opportunità incredibile perché nessuno fa questi film meglio della Blumhouse e ho fatto diversi film con questi ragazzi e sapevo che mi sarei potuto prendere cura di loro. Quindi queste cose si sono unite. Aveva senso. Jason Blum non ama lavorare con registi esordienti, ma se lo sono, sono registi che provengono da altri settori, come Jordan Peele, Joel Edgerton e altri ragazzi che hanno fatto il passo con loro”.

Poi il neo regista ha concluso: “Quindi c’è un enorme vantaggio nel modo in cui Jason Blum, Couper Samuelson e i ragazzi della Blumhouse gestiscono la loro attività che permette a un regista di essere libero e protetto. È stato molto confortante e un vero lusso poter avere un film estivo da regista esordiente in un franchise da mezzo miliardo di dollari. Sono molto fortunato”.

Il film d’esordio da regista di Patrick Wilson è al cinema e a noi non resta che lasciarvi la recensione di Insidious - La Porta Rossa.