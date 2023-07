Insidious - La porta rossa, Jason Blum conferma:'Non vedremo il franchise per un po''

Jason Blum è considerato uno dei professionisti contemporanei maggiormente ammirati del cinema horror e con Blumhouse è tornato in questi giorni nelle sale per l'ultimo capitolo della saga Insidious, intitolato Insidious - La porta rossa, diretto per la prima volta da una delle star storiche del franchise, Patrick Wilson.

Tuttavia, Insidious - La porta rossa potrebbe rimanere uno degli ultimi film del franchise Insidious per parecchio tempo. A confessarlo è stato lo stesso Blum in una recente intervista:"Fareste meglio a vedere questo Insidious, è l'ultimo!" ha esclamato sorridente il produttore, prima di chiarire "Per dare una risposta più seria, La porta rossa sarà l'ultima volta che vedremo Insidious per un po'. Potrebbe non essere una pausa per sempre ma sicuramente sarà una pausa molto lunga. Quindi, se qualcuno avrà qualche idea tra dieci anni, chissà? Ma non c'è un piano, come c'è stato per ogni Insidious precedente, per il numero 6".



Ciò non impedisce agli spin-off di proseguire per la loro strada. In fase di sviluppo in questo periodo c'è Thread: An Insidious Tale, scritto dallo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater.

Nel frattempo non perdetevi il nuovo (ultimo?) Insidious. Per ricacciare indietro definitivamente i loro demoni, Josh (Patrick Wilson) e Dalton - Ty Simpkins ha ricordato che la crescita di Dalton è stata una delle sfide più complicate - dovranno spingersi nell'Altrove più a fondo di quanto non abbiano fatto in passato, affrontando il passato della famiglia e nuovi oscuri pericoli che si nascondono dietro la porta rossa.

Non perdetevi la nostra recensione di Insidious - La porta rossa, l'ultimo capitolo cinematografico della saga madre Insidious, targata Blumhouse.