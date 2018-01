Insidious: L'ultima Chiave, una clip del film in esclusiva per Everyeye.it

Quanto è interessante?







Le menti creative dietro il successo della trilogia di Insidious tornano con Insidious: L'Ultima Chiave insieme anella parte della dottoressa Elise Rainier, la brillante parapsicologa che stavolta deve affrontare la sua ossessione più terribile, proprio all’interno della sua famiglia.Il film è scritto dal co-creatore Leigh Whannell (Saw), che ha realizzato la trilogia e ha diretto l’episodio n. 3; prodotto da Jason Blum (lnsidious, La notte del giudizio, Scappa-Get Out), da Oren Peli (Paranormal Activity) e dal cocreatore James Wan (L’evocazione-The Conjuring, Fast&Furious 7); e diretto da Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan). Oggi vogliamo proporvi, a pochi giorni dall'arrivo nelle sale italiane, una clip esclusiva del film perNel cast, insieme a Shaye, Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson.Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz, Couper Samuelson e Whannell sono i produttori esecutivi.sarà distribuito nelle sale italiane il 18 gennaio da Warner Bros. Entertainment.