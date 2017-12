Insidious - L'ultima chiave, terrificanti presenze nel nuovo trailer ufficiale

Laha rilasciato quest'oggi online un nuovo, terrificante trailer ufficiale dell'atteso Insidious - L'ultima chiave , quarto capitolo della fortunata saga horror iniziata nel 2010 dae adesso diretta da

Scritta sempre dallo stesso Whannell, anche co-creatore dell'intera serie, la storia del film seguirà ancora una volta una tetra indagine dell'occulto guidata dalla parapsicologa Elise Rainier (Lin Shaye), adesso impegnata nella sfida più grande mai affronta: un'infestazione paranormale nella sua casa di famiglia. E nel nuovo trailer possiamo infatti vedere molte presenze inquietanti o demoniache annidarsi nell'abitazione della protagonista, tra volti (mostruosi) nuovi e altri conosciuti, come ad esempio il demone del primo, bellissimo capitolo.



Insidious - L'ultima chiave vedrà nel cast anche Angus Sampson, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 gennaio 2018, per dare inizio al nuovo anno nel modo più agghiacciante possibile.