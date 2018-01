Insidious - L'ultima chiave: la terrificante nuova clip del quarto capitolo del franchise

Warner Bros. ha distribuito online una nuova clip di, quarto capitolo del franchise iniziato nel 2010 con il primo film,, diretto da. Questo quarto capitolo è diretto dae verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a breve, dal prossimo 16 gennaio.

Questo quarto capitolo della nota saga horror è scritto da Leigh Whannell e prodotto da Jason Blum, Oren Peli e James Wan.

Lin Shaye torna nei panni della dottoressa Elise Rainier, la brillante parapsicologa costretta ad affrontare la sua ossessione più terribile proprio all'interno della sua famiglia. Già dal primo trailer era possibile vedere alcune delle presenze demoniache che renderanno impossibile la vita alla protagonista del film.

Insidious - L'ultima chiave è l'ingrediente perfetto per un inizio d'anno con il terrore e la paura di una delle saghe horror più apprezzate degli ultimi anni.

Il cast del film comprende Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Spencer Locke, Kirk Acevedo, Bruce Davison, Tessa Ferrer, Javier Botet, Marcus Henderson, Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins e Barbara Hershey.

James Wan e Leigh Whannell rimangono all'interno del franchise, seppur in diverse vesti. Distribuito da Warner Bros. Entertainment, le musiche sono di Joseph Bishara e la produzione è stata affidata a Blumhouse Productions e Stage 6 Films.

Nel cast tornano attori storici della saga come Patrick Wilson e Rose Byrne.