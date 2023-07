Insidious 5, il produttore Jason Blum racconta la sua esperienza paranormale da brividi!

Nell'universo cinematografico di demoni, fantasmi e assassini quasi immortali, qualcuno degli addetti ai lavori avrà mai avuto un'esperienza paranormale diretta? Jason Blum sì e il produttore con il brivido ci lavora: prima la saga di Paranormal Activity, poi il rilancio della nuova trilogia Halloween e infine Insidious - La porta rossa.

Il produttore del quinto e ultimo film della saga di Insidious ha raccontato a The Wrap quando e come ha vissuto un contatto con il paranormale che lo ha segnato per tutta la vita: "Ho avuto solo un'esperienza con qualcosa di soprannaturale - ha detto Blum - Circa 30 anni fa vivevo nel seminterrato di un negozio in Crosby Street a Manhattan e un fantasma amichevole che mi ha fatto visita ai piedi del mio letto e non era un sogno. Era una persona lì in piedi che teneva in braccio un'altra persona. Mi hanno guardato e io li ho guardati". Jason Blum ha raccontato che ricorderà questo esperienza con i fantasmi per tutta la vita ma che non si è sentito minacciato da quello che ha visto.

Ma tra produzione e cast di Insidious - La porta rossa ( che potremo non vedere per un po'), Jason Blum non è il solo ad aver avuto un'esperienza paranormale: Sinclair Daniel, che ha debuttato nella saga per La Porta Rossa, ha raccontato che da bambina crede di aver incontrato fantasmi ogni settimana ma che, avendo solo sei anni, si concede il beneficio del dubbio.

Un altro veterano del genere horror dopo Jason Blum è Patrick Wilson, protagonista di due saghe di successo dell'orrore come Insidious e l'universo di The Conjuring. Wilson, che in La Porta Rossa Wilson veste anche i panni di regista, ha raccontato il suo incontro soprannaturale: "Sentivo voci, passi e roba del genere in casa mia. Ho imparato che puoi avere quelle esperienze e non devono essere per forza brutte".

Il quinto capitolo di Insidious è al cinema tra terrore e nostalgia come scriviamo nella nostra recensione di Insidious - La porta rossa.