Insidious 5 - La porta rossa: nuovo trailer italiano e data per il film di Patrick Wilson

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione del primo trailer di Insidious 5: La porta rossa, Sony Pictures ha diffuso il secondo filmato promozionale ufficiale per l'atteso nuovo capitolo della saga creata da James Wan, che segna il debutto alla regia dell'attore protagonista Patrick Wilson.

Come mostrato dal trailer disponibile all'interno dell'articolo, in Insidious: La Porta Rossa torna il cast originario del franchise horror che si riunisce nell’ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert: per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’“Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.

Patrick Wilson, oltre a debuttare alla regia, torna anche nel ruolo di Josh Lambert insieme a Ty Simpkins, Rose Byrne e Andrew Astor. Nel cast anche Sinclair Daniel e Hiam Abbass. Il film è prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell. La sceneggiatura è scritta da Scott Teems da una storia di Leigh Whannell, basata sui personaggi creati da Leigh Whannell.

Insidious: La Porta Rossa sarà solo al cinema dal 5 luglio, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Per altri contenuti ecco che cosa ha detto James Wan su Insidious 5 e il debutto alla regia del suo fedele collaboratore e amico Patrick Wilson.