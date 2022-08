Insidious 5: Peter Dager, Sinclair Daniel e Hiam Abbass nel cast

Al via la produzione di Insidious 5 da parte di Screen Gems e Stage 6 Films, l'ultimo capitolo della serie horror di successo con Sinclair Daniel, Peter Dager e Hiam Abbass che si uniranno ai membri del cast già annunciato.

Gli attori si uniranno così a Patrick Wilson, Rose Byrne e Ty Simpkins, già annunciati qualche tempo fa. Inoltre, Wilson dirigerà il film, segnando il suo debutto alla regia.

Ambientato dieci anni dopo la fine di Insidious 2, Josh Lambert (Patrick Wilson) si dirigerà a est per lasciare suo figlio Dalton (Ty Simpkins) in un'idilliaca università. Tuttavia, il sogno universitario di Dalton diventerà ben presto un incubo, quando i demoni repressi del suo passato torneranno improvvisamente a perseguitare entrambi.

Scott Teems ha scritto la sceneggiatura basata su una storia del co-creatore del franchise Leigh Whannell e Teems, basata sui personaggi creati da Whannell. Jason Blumprodurrà il film per Blumhouse, insieme ai creatori del franchise James Wan e Leigh Whannell. Steven Schneider, Ryan Turek e Brian Kavanaugh Jones saranno i produttori esecutivi.

Il franchise cinematografico Insidious ha guadagnato oltre mezzo miliardo di dollari a livello globale, con il quarto film che ha incassato ben 167 milioni di dollari in tutto il mondo, firmando il più grande risultato al botteghino del franchise. Distribuito a livello internazionale da Sony Pictures nel 2018, Insidious: The Last Key è diventato il primo film della serie horror a superare i 100 milioni di dollari all'estero.

Sony Pictures distribuirà Insidious 5 nelle sale il 7 luglio 2023.