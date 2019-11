Insidious 5, Patrick Wilson pronto a tornare per il nuovo capitolo della saga

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter Patrick Wilson, star di Aquaman e The Conjuring, ha dichiarato di essere interessato ad un ritorno nel franchise di Insidious, per il quale è attualmente in lavorazione un quinto capitolo.

L'attore ha spiegato:

"Non è mia abitudine chiudere le porte a priori ad una qualche possibilità. Non so cosa si potrebbe fare, ma non ho mai avuto la sensazione che quel personaggio avesse finito. Certo, abbiamo già visto Josh Lambert posseduto e poi libero dalla possessione. Non c'è molto da fare ancora con quel ragazzo. Non so dove potrebbe andare con la serie, ma io non chiudo mai le porte a nessuno. Nella mia mente, se penso a Insidious, non c'è una grande porta rossa bloccata".

Wilson ha continuato dicendo che ad oggi non ha avuto incontri specifici per discutere il suo ritorno, ma che è sempre a stretto contatto con Jason Blum, James Wan e Leigh Whannel. Ricordiamo che Josh Lambert è apparso nei primi due film della saga, mentre il terzo e il quarto capitolo si sono concentrati sulla Elise Ranier di Lin Shaye e altri nuovi personaggi, slegandosi dalla famiglia Lambert.

A maggio, proprio la Shaye aveva garantito che la sceneggiatura di Insidious 5 è pronta e che il progetto porterà la serie su una rotta completamente diversa rispetto a quella passata.

Voi cosa ne pensate? Vorreste assistere al ritorno di Patrick Wilson nel franchise? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Insidious 4.