Insidious 5, Patrick Wilson pronto a diventare regista: 'Ecco quando iniziano le riprese'

Dopo la conferma che Insidious 5 sarà diretto da Patrick Wilson, la star della saga horror di James Wan e protagonista della serie di The Conjuring ha svelato quando inizieranno le riprese del suo film di debutto in qualità di regista.

Durante la conferenza stampa per il nuovo film catastrofico di fantascienza di Roland Emmerich, Moonfall, che arriverà nelle sale italiane a marzo e che avrà Patrick Wilson come co-protagonista, l'attore ha confermato i lavori su Insidious 5 e garantito: "Sì, siamo pronti a partire. Al momento stiamo ancora esplorando le location per trovare le ultime cose che ci servono, ma inizieremo le riprese in primavera".

Nella saga di Insidious Patrick Wilson ha interpretato Josh Lambert, un personaggio apparso in vari modi in tutti i film della saga (oltre a essere il protagonista dei primi due episodi, compare in giovane età - interpretato da Garrett Ryan - in Insidious 3 e di nuovo Wilson un breve cameo in Insidious 4) e che tornerà al centro della narrazione in questo nuovo capitolo, che vedrà la star di The Conjuring e Aquaman sia davanti che dietro la cinepresa. Al momento non è chiaro se saranno coinvolti anche altri attori chiave della saga, come Rose Byrne o Lin Shaye. Scott Teems, che ha scritto il remake di Firestarter di Stephen King prodotto dalla Blumhouse, ha firmato la sceneggiatura di Insidious 5 da una soggetto di di Leigh Whannell, autore di tutte e quattro le precedenti storie e regista di Insidious 3.

Il film non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.