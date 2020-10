Insidious 5: nuovo sequel per la saga horror? Lin Shaye spera di tornare

Nella confusione generale di questo 2020 con i progetti che vengono annunciati e immediatamente rinviati di certo non vi è il tempo necessario per presentare o confermare film a lungo termine. Uno di questi è il possibile nuovo capitolo della saga horror Insidious, che difficilmente vedrà la luce a breve, anche se una protagonista farebbe ritorno.

Stiamo parlando dell'attrice Lin Shaye, interprete nella saga dell'investigatrice paranormale Elise Rainier, apparsa finora in tutti e quattro i capitoli del franchise compreso il più recente Insidious - L'ultima chiave, uscito nel 2018 e andato più che bene al box-office: l'incasso è stato di oltre 167 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 10 milioni di dollari. Sebbene la stessa attrice abbia più volte ribadito che un Insidious 5 è piuttosto improbabile, questo comunque non l'ha fermata dal sostenere di essere sempre pronta a tornare nel cast qualora un quinto capitolo dovesse essere confermato ed entrare in produzione.

L'ultima conferma è arrivata tramite un'intervista concessa a ComingSoon: "Penso che tutti al momento siano così preoccupati con gli orrori che stanno accadendo nella nostra società che ci troviamo già in un film horror tutto nostro. A un certo punto si pensava che James [Wan] avesse avuto un'idea circa un altro Insidious, ma io non ho sentito nulla. Penso che al momento siano tutti molto preoccupati. Io però sarei della partita se dovessimo tornare; stavolta sarei dall'altra parte, quindi sarebbe un po' diverso".

Recentemente, anche Patrick Wilson si era detto disposto a tornare nel franchise nei panni di Josh Lambert; Ricordiamo che Josh Lambert è apparso nei primi due film della saga, mentre il terzo e il quarto capitolo si sono concentrati sulla Elise Ranier di Lin Shaye e altri nuovi personaggi, slegandosi dalla famiglia Lambert.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Insidious - L'ultima chiave.