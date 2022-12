Insidious 5: James Wan fa salire l'hype per il nuovo capitolo diretto da Patrick Wilson

Patrick Wilson debutterà alla regia con Insidious 5, nuovo capitolo della saga horror creata da James Wan di cui è stato protagonista in qualità di attore, e in una nuova intervista lo stesso Wan ha voluto alzare l'asticella dell'hype con una serie di paragoni a dir poco arditi.

Parlando con The Hollywood Reporter, infatti, il papà di The Conjuring e di Insidious ha offerto nuovi dettagli su 'Insidious: Fear the Dark', paragonando il neo-regista Patrick Wilson ad un altro grande nome del panorama horror recente, ovvero Leigh Whannell, autore degli acclamati Upgrade e L'uomo invisibile.

"Beh, tutti noi amiamo Patrick. Mi pare di aver fatto qualche film con quel ragazzo, no?", ha scherzato Wan, accennando alle sei collaborazioni tra regista e attore. "Ma scherzi a parte, sono davvero super eccitato per quello che sta facendo con Insidious. Una delle cose che amo di più del lavorare con Patrick è che in realtà non parliamo mai del film che stiamo girando sul set in quel momento, molto spesso ci perdiamo a parlare dei film che abbiamo adorato durante la nostra adolescenza. Apparteniamo all'incirca alla stessa generazione, ed entrambi siamo dei fanatici di Big Trouble in Little China di John Carpenter e di tutti questi film. Patrick mi ricorda un po' Leigh Whannell: entrambi sono attori bravissimi che hanno puntato alla regia. Sono due grandi appassionati di cinema e, essendo appassionati di cinema, guardano alla recitazione dal punto di vista del film nel suo complesso. Sono sempre entusiasta quando persone come Leigh Whannell e Patrick decidono di 'fare il salto' e spostarsi dietro la macchina da presa".

Per altri contenuti, scoprite la data di uscita ufficiale di Insidious 5: il film avrà nel cast, oltre a Patrick Wilson, anche Rose Byrne e Ty Simpkins.