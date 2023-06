Dylan Dog, James Wan entusiasma i fan con la sua idea per un film tratto dal fumetto

Il produttore James Wan e l’attore Patrick Wilson, in occasione dell’uscita di Insidious 5 si sono dedicati a un Ask Me Anything su Reddit in cui si sono dedicati alla community di fan rispondendo alle più disparate curiosità. Nell’occasione Wan ha indicato il fumetto di cui più gli piacerebbe fare un adattamento.

È uscito il nuovo trailer di Insidious - La Porta Rossa, ultimo capitolo del franchise horror, che sarà diretto e interpretato dall’attore di Watchmen e prodotto da quel James Wan diventato ormai una vera e propria icona del cinema horror e d’azione.

Per celebrare la pubblicazione del trailer e promuovere il film, i due hanno tenuto un AMA per i fan e tra le domande che hanno destato il nostro interesse ce n’è stata una rivolta al regista di Saw a proposito di quale sarebbe il fumetto che gli piacerebbe di più poter portare al cinema.



La risposta del filmmaker è stata secca e non ha necessitato di ulteriori spiegazioni: Dylan Dog.

Il fumetto italiano, nato dalla mente geniale di Tiziano Sclavi ha, in effetti, già avuto la sua trasposizione per il grande schermo, ma, il risultato non certo eccellente del film di Kevin Munroe, lascia aperto uno spiraglio in merito a un nuovo adattamento di uno dei personaggi italiani più amati e conosciuti nel mondo.

In attesa di capire se quella del regista e produttore sia solo una suggestione temporanea, vi lasciamo alle parole entusiastiche dello stesso Wan in merito a Insidious - La Porta Rossa.