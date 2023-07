Insidious 5, incassati cinque milioni di dollari alle anteprime (quasi come Indiana Jones)

Insidious: La Porta Rossa ha incassato 5 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, diluite in 2806 località che hanno iniziato la programmazione alle ore sedici; una somma di denaro incredibilmente simili a quella di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, le cui stime prevedono un risultato di 5,2 milioni.

Tuttavia, ricordiamo come Insidious - L'ultima chiave, quarto capitolo della saga, abbia registrato un -13% nel suo primo sabato rispetto al venerdì precedente (che includeva appunto le anteprime). Senza contare l'imminente debutto di Mission Impossible: Dead Reckoning - Parte 1, che arriverà al cinema il prossimo 12 luglio 2023.

Da un punto di vista critico, invece, ricordiamo inoltre come le recensioni non abbiano mai elogiato la saga di Insidious: il primo capitolo fu valutato con un 66% su Rotten Tomatoes, mentre The Last Kay, risalente al 2018, addirittura con un 33%. Quanto all'ultima pellicola, si attesta su un 45%, a cui si aggiunge il 72% derivante dalle opinioni del pubblico. Qual è la nostra opinione al riguardo? Per scoprirlo, ecco la recensione di Insidious: La Porta Rossa.

Insidious: La Porta Rossa è un film diretto da Patrick Wilson e scritto da Scott Teems, e rappresenta il quinto e ultimo capitolo della saga iniziata nel lontano 2010. Nove anni dopo l'ultimo viaggio nell'Altrove, Josh Lambert, ormai privo di memorie, accompagna il suo figlio diciottenne al primo atto di università. Ben presto, però, il ragazzo comincia e sperimentare incubi e visioni... Qual è il vero messaggio di segnali simili? A quanto pare, tornare nell'Altrove sembra l'unica strada possibile...

È Jason Blum a confermarcelo: con Insidious: La Porta Rossa, non vedremo il franchise per un po'.