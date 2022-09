Inside Out 2, il sequel ci sarà: ecco tutte le informazioni arrivate al D23 Expo!

In molti si sono chiesti se il sequel di Inside Out sarebbe stato annunciato nel corso del D23 Expo attualmente in corso, e così è stato. Durante lo showcase dell'evento, la Disney ha infatti presentato i progetti nelle sue liste live-action e animate che vedremo, tra i quali figura proprio il sequel della famosissima pellicola Pixar.

Uno dei registi dell'originale, Pete Docter, e la doppiatrice Amy Poehler, erano presenti in sala per annunciare il nuovo progetto. Il film "si svolgerà di nuovo nella testa di Riley, solo che questa volta è un'adolescente", ha rivelato nel corso dell'evento Poehler. Riley questa volta incontrerà una nuova serie di emozioni che non sono state ancora nominate, e ci porterà nel complicatissimo mondo dell'adolescenza. La pellicola dovrebbe arrivare nell'estate del 2024, e a dirigerla ci sarà Kelsey Mann che prenderà il posto di Docter. Meg LeFauve, invece, tornerà come sceneggiatrice, mentre Mark Nielsen produrrà ancora una volta.

Nel lontano 2015, Docter aveva in realtà respinto l'idea di un sequel, in quanto interessato principalmente a realizzare progetti totalmente originali e nuovi. Tuttavia le continue richieste da parte del pubblico e della Pixar lo hanno portato a riconsiderare la cosa, anche se ha deciso di lasciare la regia a Mann. L'originale fu un successo incredibile: presentato in anteprima fuori concorso al 68° Festival di Cannes, il film ha poi incassato quasi 859 milioni di dollari in tutto il mondo alla sua uscita nel giugno 2015.

E voi, siete felici di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Inside Out!