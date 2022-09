Inside Out, Disney e Pixar vicinissime ad annunciare il sequel: arriverà alla D23?

La notizia dell'ultimo minuto è che Disney e Pixar sarebbero pronte per annunciare un sequel di Inside Out, film largamente indicato come una delle vette creative dello studio, capace di portare a casa l'Oscar al miglior film d'animazione nel 2016. L'annuncio in questione, secondo quanto riporterebbe Puck News, dovrebbe arrivare in tempo alla D23.

Dopo la prima di Inside Out, che ha riscosso il plauso della critica e oltre 800 milioni di dollari al botteghino, i fan hanno da subito messo in cantiere la speranza per un possibile sequel. Nel 2016, però, il presidente della Pixar Jim Morris aveva indicato che lo studio stava dando priorità ai film originali, invece che ai seguiti di film precedenti come Inside Out, Ratatouille e WALL-E.

"La maggior parte degli studios si lancia nella realizzazione di un sequel non appena ha un film di successo, ma il nostro modello di business è quello di seguire le idee di un regista, e non facciamo un sequel a meno che il regista del film originale non abbia un'idea che gli piace e che è disposto a portare avanti", aveva dichiarato Morris a Entertainment Weekly all'epoca. "Un sequel, in un certo senso, è ancora più difficile [dell'originale] perché hai un mondo definito che, da un lato, è un vantaggio e, dall'altro, ha delle aspettative che non puoi deludere".

Diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, basato su una loro sceneggiatura originale, il film è incentrato sulla giovane Riley Anderson e le sue cinque emozioni principali - Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto - che vivono dentro di lei ed influenzano la sua quotidianità, dal linguaggio al comportamento.

Inside Out è stato un successo immediato per Disney e Pixar, ma a quanto pare il film non è così originale com'è stato lecito pensare fino ad oggi. Negli anni, infatti, Inside Out è stato accusato di plagio. Nell'attesa della D23, il prossimo 10 settembre, ecco la recensione di Inside Out. Inoltre, WALL-E è entrato nella collezione Criterion Collection, diventando il primo film Pixar a riuscirci.