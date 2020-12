Inside Out, l'aspetto di ogni emozione è ispirato ad un oggetto diverso: ecco quali

All'enorme successo di Inside Out contribuirono più fattori: una storia matura e profonda, le bastonate emotive regalateci da alcune scene (chi ha detto Bing Bong?) ma anche, ovviamente, dei protagonisti per i quali è impossibile non provare un'istantanea e sincera simpatia.

Stiamo parlando, ovviamente, delle emozioni che governano il cervello di Riley: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza hanno saputo conquistare i nostri cuori sin dal primo momento, rappresentando meravigliosamente degli stati d'animo che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso della nostra vita.

Una riuscita, quella dei cinque personaggi di cui sopra, dovuta anche al loro aspetto subito riconoscibile e perfettamente in linea con l'emozione rappresentata. Non tutti sanno, però, a cosa sia dovuto l'aspetto dei nostri eroi: ebbene, stando alle parole del regista Pete Docter l'ispirazione sarebbe arrivata da oggetti piuttosto comuni, vale a dire una stella (Gioia), un mattone refrattario (Rabbia), un nervo (Paura) e una lacrima (Tristezza).

E Disgusto? Per l'adorabile quanto spocchioso personaggio interpretato da Mindy Kaling Docter si ispirò ad una cosa che, in effetti, per gran parte dei bambini di tutto il mondo rappresenta perfettamente l'emozione in questione: un broccolo! Il regista, però, ci tenne a specificare di non avere alcun tipo di problemi con verdure e simili. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Inside Out.