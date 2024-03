Inside Out 2: nel trailer c'è un Easter egg sul meme più famoso di sempre, lo avete visto?

I meme fanno ridere e fanno anche riflettere: nessuna realtà riesce a sfuggirgli e quando persino il mondo del cinema se ne serve, ecco lì la conferma che i meme hanno conquistato il web e non solo. Persino Disney ne ha inserito uno nel trailer di un suo attesissimo film.

Stiamo parlando del trailer di Inside Out 2: sequel della popolarissima pellicola animata Inside Out, la narrazione si sposta dall'azione nel mondo reale alla psiche dei personaggi, presentando le complicate emozioni di cui è composto l'animo umano. E se nell'adolescenza di Riley Andersen, la protagonista del film Disney, fanno capolino nuove emozioni che conosceremo in Inside Out 2 nel trailer c'è anche un interessantissimo easter egg.

Un dettaglio davvero minuscolo che non è sfuggito ai più attenti. In uno degli "schermi" della mente di Riley, contatto diretto con ciò che vede nella vita reale o immagina, fa capolino il terribile pensiero che il ragazzo che le piace sia interessato a un'altra. Tutto questo si traduce con il famoso meme del fidanzato distratto: un ragazzo passeggia al fianco della sua fidanzata quando un'altra ragazza passa accanto a lui e lo attrae al punto di girarsi per guardarla, con grande disappunto della fidanzata che lo "scopre". Il meme fa il giro del web da oltre 10 anni ma non stanca mai!

Inside Out 2 arriva il 19 giugno al cinema!