Inside Out 2, anche la star di Nebraska June Squibb nel cast del sequel!

È ufficiale: una nota star si aggiunge al nutrito cast di Inside Out 2, film d'animazione Premio Oscar! Si tratta di June Squibb, attrice 94enne popolare per la sua interpretazione in Nebraska di Alexander Payne.

Le grosse anticipazioni su Inside Out 2 ci svelano l'arrivo di nuove emozioni per la protagonista, l'adolescente Riley: al momento, però, non è stato rivelato a quale personaggio June Squibb presterà la voce. Per l'attrice non si tratta di una nuova collaborazione: Squibb ha fatto il suo ingresso in casa Disney con Toy Story 4, proseguendo il rapporto lavorativo per Soul nel 2020 e adesso per l'attrice 94enne si prospetta un'emozionante avventura in Inside Out di Pixar insieme a Amy Poehler, Lewis Black e Phyllis Smith. Il trailer di Inside Out 2 è da record e ci presenta Riley in un momento molto delicato della propria vita: la ragazza, infatti, deve fare i conti con la pubertà e un senso perenne di inadeguatezza!

Il sequel del film d'animazione Pixar si unisce all'obiettivo degli studios Disney di ampliare i franchise più amati: attualmente sono in lavorazione anche nuovi film di Frozen, Toy Story o Zootropolis. Ma quando uscirà Inside Out 2? Il secondo capitolo del popolare film d'animazione arriverà nelle sale nell'estate 2024.