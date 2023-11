Inside Out 2, a sorpresa il primo trailer! Ecco Ansia, la nuova emozione

Una delle (poche, a dire il vero) critiche mosse ad Inside Out riguardava il range troppo ristretto di emozioni tirato in ballo: la mente umana è cosa molto più complicata, ma questo i ragazzi di Pixar lo sanno benissimo, e come ci dimostra questo primo trailer di Inside Out 2 hanno già capito come correggere il tiro!

Non che la cosa non fosse chiara, naturalmente: già le sequenze finali di Inside Out mettevano in chiaro che, con l'avvicinarsi dell'adolescenza, la nostra Riley avrebbe cominciato ad avere a che fare con parecchie sfumature delle sole quattro emozioni con cui le era toccato interfacciarsi fino a quel momento, e quindi eccoci qui a fare la conoscenza di Ansia!

La nuova emozione, verdognola e con la capigliatura di chi sopravvive a una decina di crisi di nervi al giorno, ci è stata presentata da questo nuovo trailer rilasciato completamente a sorpresa pochi minuti fa e durante il quale vediamo degli operai decisamente invadenti andare a intervenire sulla sala dei bottoni dove agivano Rabbia, Gioia, Tristezza e Disgusto, installando nuovi bottoni e preparando il terreno alla venuta dei nuovi arrivati.

Cosa ne dite? Questo sequel vi sembra promettere bene? Quali pensate saranno le nuove emozioni che prenderanno possesso del cervello di Riley? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Inside Out.