Inside Out 2 è già record: il trailer è il più visto nella storia del cinema d'animazione

La sorpresa per la pubblicazione del primo trailer di Inside Out 2, atteso sequel del capolavoro Pixar del 2015 vincitore del Premio Oscar, è stata talmente tanta che i fan hanno spinto il filmato promozionale verso un nuovo record assoluto per la storia del cinema d'animazione.

Con un comunicato stampa, Disney ha infatti rivelato che il trailer di Inside Out 2 ha raccolto 157 milioni di visualizzazioni in 24 ore, una cifra che spodesta il precedente detentore del record - Frozen 2 del 2019 - e che ne fa il trailer di un film d'animazione più visto di sempre. Di questi 157 milioni di visualizzazioni, ben 78 milioni sono arrivati dalla piattaforma di social media TikTok, la più popolare tra il pubblico di più giovani.

"Siamo entusiasti che così tante persone si siano sintonizzate per vedere il nuovo trailer di 'Inside Out 2'", ha affermato Pete Docter, regista del primo film e oggi direttore creativo della Pixar. “Quando è uscito il primo film, sapevamo che raccontando una storia in cui potevamo vedere le nostre emozioni – quelle piccole voci nella nostra testa – in futuro ci sarebbero state molte altre cose da esplorare e argomenti da trattare. Il regista del nuovo, Kelsey Mann, e tutto il suo team hanno fatto un ottimo lavoro con Inside Out 2, espandendo il mondo del primo episodio e introducendo nuove emozioni: anche alla Pixar c'è molta Ansia, perché non vediamo l'ora che il pubblcio possa vedere il nuovo film."

Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black tornano nei panni di Gioia, Tristezza e Rabbia, mentre Tony Hale e Liza Lapira hanno preso il posto di Bill Hader e Mindy Kaling nei panni di Paura e Disgusto. Maya Hawke si unisce al cast nei panni della nuova, esausta emozione Ansia.

Inside Out 2 uscirà il 14 giugno 2024 negli Stati Uniti.